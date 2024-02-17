'Her yer bataklık' diyen İsmail Kartal, zeminden fena dert yandı

Fenerbahçe, Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"SAHA BATAKLIK"

Zeminden dert yanan başarılı antrenör, "Arkadaşlarım sahayı kontrol ettiler ve sporcu sağlığı için çok da elverişli bir ortam olmadığını söylediler. Sahanın birçok yeri bataklık ve su. Bu ortamda biz de normal planlarımızın dışında bir plan belirleyeceğiz. Hakemler bu maçı oynatacak mı göreceğiz. Oynatırlarsa ona göre oynayacağız. Biz kendi güçlü oyunumuz doğrultusunda bir 11 belirledik" dedi.

FENERBAHÇE TARAFTARI DA TEPKİLİ

Öte yandan zeminin sular içinde olduğunu gören sarı-lacivertli taraftarlar mücadelenin iptal edilmesi gerektiğine yönelik binlerce yorum yaptı.