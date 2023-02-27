Her sözü manşet! "Hükümet istifa" tezahüratları için Sadettin Saran'dan çok konuşulacak video

Fenerbahçe'de başkanlığın en güçlü adaylarından ünlü iş insanı Sadettin Saran, "Hükümet istifa" tezahüratlarının ardından yaşananlarla ilgili video paylaştı. Saran, "Anayasal protesto hakkını kullananlara 'devlet düşmanı' denilemez. 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçte demokrasiye sahip çıkanlar da yine tribünler olmuştur" dedi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oynadığı lig maçlarında yükselen "Hükümet istifa" tezahüratları büyük kaos yarattı. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Maçlar ya seyircisiz oynansın ya da gerekli tedbirler alınsın" çağrısını yapıp taraftarı olduğu Beşiktaş Kulübü'nün üyeliğinden istifa etti.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ardından dört büyüklerin de dahil olduğu tüm Süper Lig ekipleri, Kulüpler Birliği'nden yapılan, "Sporun birleştirici gücü ile saha içinde olmayı istiyoruz, siyasi tartışmaların içinde yer almak istemiyoruz" açıklamasını paylaştı.

SARAN'DAN DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Fenerbahçe başkanlığı için en güçlü aday olarak gösterilen ünlü iş insanı Sadettin Saran, yaşananların ardından dikkat çeken bir video paylaştı. Saran, eleştirinin bir hak olduğunu ve tezahüratların devlete karşı değil hükümete karşı yapıldığını, bunun anayasal bir hak olduğunu ifade etti.

İşte Saran'ın yaptığı açıklama:

"15 TEMMUZ'DA DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKANLAR YİNE AYNI TRİBÜNLER OLMUŞTUR

"Hükümeti destekleyen insanların da, hükümet istifa diyen insanların da aynı şekilde saygı görmesi demokrasinin gereğidir. Tribünlerde çerçevesi anayasa ile belirlenmiş protesto hakkını kullananlara 'devlet düşmanı' demek, en basit şekliyle devlet ile hükümet arasındaki farkı bilmemektir. Unutulmasın ki 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçte demokrasiye sahip çıkanlar, tezahürat edenler yine aynı tribünler olmuştur. Hükümeti destekleyene de eleştirene de lütfen aynı adalet anlayışı, aynı sevgi, aynı hoşgörü, lütfen! Bu vatan hepimizin."