Her şey var gol yok! Galatasaray, Adana Demirspor'a diş geçiremedi

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Pozisyon anlamında oldukça kısır geçen mücadelenin sonunda iki ekip de puanını 17'ye yükseltti ve liderlik koltuğunu Başakşehir'e bıraktılar.

Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

ONYEKURU ÇOK NET KAÇARDI

İlk yarı Adana Demirspor özellikle Onyekuru ile etkili olmaya çalışırken, Nijeryalı yıldız 30. dakikada çok net bir fırsattan yararlanamadı. Galatasaray ise Mertens ve Kerem'in ikili oyunları ile rakip kalede gol ararken, bu ataklar olgunlaşamadan sona erdi.

ADANA DEMİRSPOR KIZARDI

İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, Galatasaray rakip kale önüne kadar taşıdığı atakların çoğunda son topları kullanamadı. Adana Demirspor'da 64. dakikada Stambouli ikinci sarıdan kırmızı gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

YENİ LİDER BAŞAKŞEHİR

0-0 biten maçın ardından Galatasaray ve Adana Demirspor, 17 puana yükseldi. Bu sonucun ardından Adana Demirspor liderliği Başakşehir'e devretti.