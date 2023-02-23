Her şey onun atacağı bir imzaya bağlı! Galatasaray, Icardi için Messi'den haber bekliyor

Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımdaki geleceği Lionel Messi'ye bağlı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Messi'nin takımda kalması durumunda Icardi, kesin olarak Fransız devine dönmeyecek ve sezon sonunda takımdan ayrılacak. Bu durumda Galatasaray, Icardi'nin bonservisini almak için daha avantajlı bir konuma geçecek.

Sezon başında Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla büyüledi. Arjantinli yıldızın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, Lionel Messi'den haber bekliyor.

MESSI KALIRSA ICARDİ GERİ DÖNMEYECEK

Paris Saint-Germain, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Lionel Messi ile pazarlıklarını sürdürüyor. Bu görüşmeler sonunda Fransız devi, Arjantinli yıldız ile anlaşmaya varırsa Mauro Icardi, sezon bitince kesinlikle geri dönmeyecek ve takımdan ayrılacak.

"MESSI, PARİS'TE RAHAT HİSSEDİYOR"

Bu durumda devreye girecek olan Galatasaray, Icardi'nin bonservisini almak konusunda avantajlı konuma geçecek. Akşam'ın Arjantin basınından aktardığı haberde, "PSG, önümüzdeki yıl büyük değişime gidecek. Başta Teknik Direktör Christophe Galtier'le yollar ayrılacak. Onun yerine başka bir isim gelecek. Takımda sözleşmesi biten Lionel Messi'nin de durumu belli değil. Ancak Messi kendisini Paris'te rahat hissettiğini itiraf etti. Bu yüzden PSG yönetimi onunla en az 2024'e kadar sözleşme imzalamak istiyor ve takımda kalacağını düşünüyor. Lionel Messi kalırsa, Mauro Icardi'nin durumu değişecek.

"ICARDI, İTALYA'YA GİDEBİLİR"

Icardi, Galatasaray'da yeniden kendisini ispatladı ve Türk ekibinin temel direklerinden biri olarak ön plana çıktı. Eğer Messi, PSG'de kalırsa Icardi, Paris'e geri dönmeyecek ve sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacak. Anlaşmaya varılamaması durumunda Icardi'nin durumu değişebilir. Şu anda harika bir dönem geçiriyor ve 9 gol, 6 asistle ön plana çıktı. Bu nedenle PSG'ye dönmek yerine İtalya'yı da tercih edebilir." ifadeleri kullanıldı.