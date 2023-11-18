Galatasaray, kasım-aralık fikstüründe çıkacağı 9 maçın 3'ünden 17.2 milyon euro gibi tarihi bir geliri kasasına koyabilir. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Manchester United ve Kopenhag karşılaşmalarını kazanması durumunda 15.2 milyon euro, Fenerbahçe'ye karşı Süper Kupa'da zafere ulaşması halinde ise 2 milyon euro kazanacak.

Her şey futbolcuların elinde! Galatasaray, 270 dakika içinde tarihi geliri kasasına koyabilir

Kasım ve aralık aylarında önemli maçlara çıkacak Galatasaray için 3 karşılaşmanın anlamı diğerlerinden çok farklı olacak. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 ve Süper Kupa'daki Fenerbahçe maçlarını kazanırsa çılgın bir gelirin sahibi olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN 15.2 MİLYON EURO

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Manchester United ve Kopenhag maçlarını kazanırsa 5.6 milyon euro gelir elde edecek. Sarı-kırmızılılar, 2 maçı da kazanması durumunda son 16 turunu garantileyeceği için 9.6 milyon euro daha kasasına koyacak.

FENERBAHÇE'Yİ DEVİRİRSE 2 MİLYON EURO DAHA KAZANACAK

Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa finalini kazanması durumunda ise Galatasaray, kasasına 2 milyon euro daha koyacak ve 3 maçtan kazandığı toplam gelir 17.2 milyon euro olacak.