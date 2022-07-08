Her şey 48 yıl önce bugün başladı! Galatasaray'dan sürpriz Fatih Terim paylaşımı
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Galatasaray, kulübün efsanesi Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma futbolcu olarak ilk imzasını attığı 8 Temmuz 1974'ün yıl dönümünde paylaşım yaptı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kulübümüze ilk imzası. 8 Temmuz 1974. İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'dan sürpriz bir Fatih Terim paylaşımı geldi. Sarı-kırmızılılar, "İmparator" lakaplı deneyimli hocanın kulübe futbolcu olarak ayak bastığı günün yıl dönümünü andı.
"İMPARATORUMUZUN KAZANDIRDIKLARIYLA GURUR DUYUYORUZ"
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kulübümüze ilk imzası. 8 Temmuz 1974. İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.
1974 YILINDAN 1985 YILINA KADAR GALATASARAY FORMASI GİYDİ
Adana Demirspor altyapısında yetişen Fatih Terim, Galatasaray formasını ilk kez 1974 yılında giyerken, kariyerinin sonu olan 1985 yılına kadar sarı-kırmızılı camiada top koşturdu.
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