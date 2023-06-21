Her şey 48 saat içinde olacak! Fenerbahçe, Dzeko'yu açıklamak için geri sayıma geçti

Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini açıklamak için artık saatleri sayıyor. Sarı-lacivertlilerin, Bosna-Hersekli futbolcuyu 48 içerisinde resmen renklerine bağlaması bekleniyor. Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan 37 yaşındaki forvetin, senelik 4.5 milyon euro alacağı konuşuluyor.