Her şey 48 saat içinde olacak! Fenerbahçe, Dzeko'yu açıklamak için geri sayıma geçti
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Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini açıklamak için artık saatleri sayıyor. Sarı-lacivertlilerin, Bosna-Hersekli futbolcuyu 48 içerisinde resmen renklerine bağlaması bekleniyor. Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan 37 yaşındaki forvetin, senelik 4.5 milyon euro alacağı konuşuluyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertlilerin, 37 yaşındaki futbolcuyu 48 saat içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Bosna-Hersekli golcüye senelik senelik 4.5 milyon euro maaş vermesi bekleniyor.
19 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.