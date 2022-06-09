Sosyal medyayı sallayan düğün! Davetlilerle yapılan maçta gelin şov yaptı
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Liverpool kadın futbol takımının yıldızı Rhiannon Roberts ile eski Rovers teknik direktörü Nathan Rooney evlendi. Düğünde yapılan futbol maçıysa beğeni topladı. Gelinliğiyle oynayan Roberts, maçta ilk golü kaydeden isim olmayı da başardı.
Liverpool kadın takımının oyuncu Rhiannon Roberts ve eski Blackburn Rovers teknik direktörü Nathan Rooney evlendi. Düğünlerine damga vuran olay ise davetlilerle birlikte yapılan maç oldu.
GELİN-DAMAT TAKIMLARI KURULDU
Düğün davetlilerinin kadınlar ve erkekler olarak ayrıldığı maçta çok eğlenceli anlar yaşandı. İlk golü bulan Roberts ve kadın arkadaşları büyük bir sevinç yaşadı.