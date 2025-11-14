Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın
Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız Rafa Silva'nın sözleşme detayları gündeme bomba gibi düştü. Oyuncunun kontratındaki sıra dışı maddeler, teknik direktör Sergen Yalçın ile yaşanan ilk gerginliğin de nedenini ortaya çıkardı.
- Rafa Silva'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesinde salon çalışmalarına katılmama, bireysel röportaj vermeme, maç sonu açıklama yapmama ve sponsor şirketlerin reklam çekimlerine katılmama maddeleri bulunuyor.
- Rafa Silva, Sergen Yalçın'ın kondisyon salonunda çalışma isteğini sözleşmesini gerekçe göstererek reddetti.
- Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı ve 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere izin aldığı belirtiliyor.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen 32 yaşındaki Portekizli yıldız Rafa Silva'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Kulüpten ayrılığı söz konusu olan Silva'nın Beşiktaş'la yaptığı sözleşmedeki detaylar ortaya çıktı.
Siyah-beyazlılara 1 Temmuz 2024'te imza atan 32 yaşındaki yıldız Rafa Silva'nın sözleşmesinde olağan dışı maddeler bulunduğu öğrenildi.
Portekizli futbolcunun kontratında;
- Salon çalışmalarına katılmayacağı
- Bireysel röportaj vermeyeceği
- Maç sonu açıklama yapmayacağı
- Sponsor şirketlerin reklam çekimlerine katılmayacağı şeklinde özel hükümler yer aldığı ortaya çıktı.
Bu maddelerin futbol dünyasında oldukça sıra dışı olduğu ve Beşiktaş'ta yönetim ile teknik heyeti şaşırttığı belirtildi.
SERGEN YALÇIN İLE İLK GERGİNLİK ORADA YAŞANDI
Sözleşmedeki "salon çalışması yok" maddesi, Sergen Yalçın ile Rafa Silva arasındaki ilk tartışmanın kaynağı oldu. Yalçın'ın oyuncudan kondisyon salonunda çalışmasını istediği, ancak yıldız futbolcunun sözleşmesini gerekçe göstererek bunu reddettiği öğrenildi. Bu durumun deneyimli teknik adamın tepkisine neden olduğu ifade ediliyor.
KARAR ÇIKMADI: AİLESİ VE MENAJERİ İLE GÖRÜŞECEK
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Rafa Silva arasında yapılan toplantıdan bir sonuç çıkmadı. Kulüp, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları duyurdu:
"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımıyla cumartesi günü, başta Rafa Silva'nın geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir."
Rafa Silva'nın, kesin kararını vermek için ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar izin aldığı belirtildi.
AYRILIK KAPIDA MI?
Yıldız futbolcunun kısa süre içinde kararını yönetimle paylaşacağı ve Beşiktaş ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Siyah-beyazlı camiada gözler şimdi cumartesi günü yapılacak kritik açıklamada olacak.