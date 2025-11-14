Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen 32 yaşındaki Portekizli yıldız Rafa Silva'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Kulüpten ayrılığı söz konusu olan Silva'nın Beşiktaş'la yaptığı sözleşmedeki detaylar ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılara 1 Temmuz 2024'te imza atan 32 yaşındaki yıldız Rafa Silva'nın sözleşmesinde olağan dışı maddeler bulunduğu öğrenildi.

Portekizli futbolcunun kontratında;

Salon çalışmalarına katılmayacağı

Bireysel röportaj vermeyeceği

Maç sonu açıklama yapmayacağı

Sponsor şirketlerin reklam çekimlerine katılmayacağı şeklinde özel hükümler yer aldığı ortaya çıktı.

Bu maddelerin futbol dünyasında oldukça sıra dışı olduğu ve Beşiktaş'ta yönetim ile teknik heyeti şaşırttığı belirtildi.

SERGEN YALÇIN İLE İLK GERGİNLİK ORADA YAŞANDI

Sözleşmedeki "salon çalışması yok" maddesi, Sergen Yalçın ile Rafa Silva arasındaki ilk tartışmanın kaynağı oldu. Yalçın'ın oyuncudan kondisyon salonunda çalışmasını istediği, ancak yıldız futbolcunun sözleşmesini gerekçe göstererek bunu reddettiği öğrenildi. Bu durumun deneyimli teknik adamın tepkisine neden olduğu ifade ediliyor.

KARAR ÇIKMADI: AİLESİ VE MENAJERİ İLE GÖRÜŞECEK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Rafa Silva arasında yapılan toplantıdan bir sonuç çıkmadı. Kulüp, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları duyurdu:

"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımıyla cumartesi günü, başta Rafa Silva'nın geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir."

Rafa Silva'nın, kesin kararını vermek için ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar izin aldığı belirtildi.

AYRILIK KAPIDA MI?

Yıldız futbolcunun kısa süre içinde kararını yönetimle paylaşacağı ve Beşiktaş ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Siyah-beyazlı camiada gözler şimdi cumartesi günü yapılacak kritik açıklamada olacak.