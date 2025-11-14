Haberler

Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız Rafa Silva'nın sözleşme detayları gündeme bomba gibi düştü. Oyuncunun kontratındaki sıra dışı maddeler, teknik direktör Sergen Yalçın ile yaşanan ilk gerginliğin de nedenini ortaya çıkardı.

  • Rafa Silva'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesinde salon çalışmalarına katılmama, bireysel röportaj vermeme, maç sonu açıklama yapmama ve sponsor şirketlerin reklam çekimlerine katılmama maddeleri bulunuyor.
  • Rafa Silva, Sergen Yalçın'ın kondisyon salonunda çalışma isteğini sözleşmesini gerekçe göstererek reddetti.
  • Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı ve 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere izin aldığı belirtiliyor.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen 32 yaşındaki Portekizli yıldız Rafa Silva'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Kulüpten ayrılığı söz konusu olan Silva'nın Beşiktaş'la yaptığı sözleşmedeki detaylar ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılara 1 Temmuz 2024'te imza atan 32 yaşındaki yıldız Rafa Silva'nın sözleşmesinde olağan dışı maddeler bulunduğu öğrenildi.

Portekizli futbolcunun kontratında;

  • Salon çalışmalarına katılmayacağı
  • Bireysel röportaj vermeyeceği
  • Maç sonu açıklama yapmayacağı
  • Sponsor şirketlerin reklam çekimlerine katılmayacağı şeklinde özel hükümler yer aldığı ortaya çıktı.

Bu maddelerin futbol dünyasında oldukça sıra dışı olduğu ve Beşiktaş'ta yönetim ile teknik heyeti şaşırttığı belirtildi.

SERGEN YALÇIN İLE İLK GERGİNLİK ORADA YAŞANDI

Sözleşmedeki "salon çalışması yok" maddesi, Sergen Yalçın ile Rafa Silva arasındaki ilk tartışmanın kaynağı oldu. Yalçın'ın oyuncudan kondisyon salonunda çalışmasını istediği, ancak yıldız futbolcunun sözleşmesini gerekçe göstererek bunu reddettiği öğrenildi. Bu durumun deneyimli teknik adamın tepkisine neden olduğu ifade ediliyor.

KARAR ÇIKMADI: AİLESİ VE MENAJERİ İLE GÖRÜŞECEK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Rafa Silva arasında yapılan toplantıdan bir sonuç çıkmadı. Kulüp, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları duyurdu:

"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımıyla cumartesi günü, başta Rafa Silva'nın geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir."

Rafa Silva'nın, kesin kararını vermek için ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar izin aldığı belirtildi.

AYRILIK KAPIDA MI?

Yıldız futbolcunun kısa süre içinde kararını yönetimle paylaşacağı ve Beşiktaş ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Siyah-beyazlı camiada gözler şimdi cumartesi günü yapılacak kritik açıklamada olacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Muazzez Abacı'nın mal varlığı belli oldu

Muazzez Abacı'nın mal varlığı ve mirasçısı belli oldu
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Trump'tan Oval Ofis'te çocuklara cömert hediyeler

Oval Ofis'te neşeli anlar, çocuklar adını sordu
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Orhangazi Belediye Başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Belediye başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
Sadettin Saran gözünü kararttı! Hem Barcelona'dan hem de Real Madrid'den transfer

Hem Real Madrid'in hem de Barcelona'nın yıldızını istiyor
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Muazzez Abacı'nın naaşının getirilmesi için bakanlık harekete geçti

Muazzez Abacı'nın cenaze programı belli oldu
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.