Henüz 18 yaşında! Arda Güler, attığı golle tarihe geçti
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A Milli Futbol Takımımızın Galler'i 2-0 mağlup ettiği maçta şahane bir gol atan Arda Güler, resmi müsabakalarda Türkiye adına gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler 4.kez giydiği Milli formayla ilk golünü atmayı başardı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'le kozlarını paylaştı.
TARİHE GEÇTİ
Mücadelenin 80'inci dakikasında fileleri havalandıran Arda Güler, 18 yaş 114 gün ile A Milli Takım tarihinde resmi maç golü atan en genç futbolcu olmayı başardı.
İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ
Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler 4.kez giydiği Milli formayla ilk golünü atmayı başardı.
Türkiye - Galler maçı sizce nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) June 19, 2023