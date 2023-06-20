Henüz 18 yaşında! Arda Güler, attığı golle tarihe geçti

A Milli Futbol Takımımızın Galler'i 2-0 mağlup ettiği maçta şahane bir gol atan Arda Güler, resmi müsabakalarda Türkiye adına gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler 4.kez giydiği Milli formayla ilk golünü atmayı başardı.