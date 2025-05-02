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Hentbol Türkiye Kupası Finali Yarın İzmir'de

Hentbol Türkiye Kupası Finali Yarın İzmir'de
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İzmir'de düzenlenen Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası 8'li Finalleri'nde finalistler yarın kupa için mücadele edecek. Kadınlar finalinde Ortahisar Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, erkekler finalinde ise Beşiktaş ile Beykoz Belediyespor karşı karşıya gelecek.

İZMİR'in ev sahipliğinde düzenlenen Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası 8'li Finalleri'nde finalistler yarın kupa için mücadele edecek. Kadınlarda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 33-28 mağlup eden Ortahisar Belediyespor ve Yalıkavakspor'u normal süresi 22-22, uzatmaları 26-26 biten maçta seri 7 metre atışlarıyla 2-0 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor finalist oldu. İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda Ortahisar Belediye ile Bursa BŞB arasında oynanacak Kadınlar Türkiye Kupası finali yarın saat 15.00'te başlayacak. Erkeklerde ise yine aynı salonda saat 18.30'daki finalde Beşiktaş ile Beykoz Belediyespor kupaya uzanmaya çalışacak. Yarı finalde Beykoz, Nilüfer Belediyespor'u 35-31, Beşiktaş ise Depsaş Enerji'yi 40-22 yenerek finalist oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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