Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta maçları oynanacak
Türkiye Hentbol Federasyonu, 24. hafta maç programını açıkladı. Yarın oynanacak olan maçlarla lig devam edecek.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne 24. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 Köyceğiz Belediyespor- Spor Toto (Köyceğiz)
15.00 Altınpost Giresunspor-Beykoz Belediyesi Spor (Hüseyin Avni Alparslan)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor (Beşirli)
16.00 Mihalıççık Belediyespor-İstanbul Gençlik (Porsuk)
5 Mart Perşembe:
19.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
Kaynak: AA / Fatih Çakmak