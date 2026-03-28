Hentbol: Toplu sonuç
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off ve play-out etaplarında üçüncü haftanın 3 maçı sonuçlandı. Play-off'ta Beşiktaş ve İstanbul Gençlik galip gelirken, play-out'ta Rize Belediyespor kazandı.
İki etapta oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Play-off
Spor Toto-Beşiktaş: 30-34
İstanbul Gençlik-Altınpost Giresunspor: 52-31
Play-out
Rize Belediyespor-Güneysu: 26-23
Kaynak: AA / Fatih Çakmak