Hentbol Süper Lig'de İstanbul Gençlikspor, Giresunspor'u deplasmanda 32-29 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında İstanbul Gençlikspor, Giresunspor'u Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda 32-29 yenerek deplasmandan galibiyetle ayrıldı. İlk yarıyı 15-13 önde bitiren ev sahibi Giresunspor, ikinci yarıda üstünlüğü konuk ekibe kaptırdı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında İstanbul Gençlikspor, Giresunspor'u deplasmanda 32-29 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 15-13 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğü ele alan konuk ekip karşılaşmadan 32-29 galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA