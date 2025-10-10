Haberler

Hentbol Süper Lig'de 9. Haftanın Programı Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler Hentbol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarının programını duyurdu. Yarından itibaren başlayacak olan maçların zamanları ve takımları belirlendi.

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Rize Belediyespor-Depsaş Enerji As (Pazar Mehmet Akif Pirim)

16.00 Spor Toto-Güneysuspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

16.00 Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (R. Şahin Köktürk)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

19.00 İstanbul Gençlikspor-Giresunspor (Haldun Alagaş)

20 Ekim Pazartesi:

16.00 Ankara Hentbol-Beşiktaş (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filipinler'de 7.4'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülkeyi 7.4'lük deprem vurdu, yetkililer tsunami uyarısında bulundu
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.