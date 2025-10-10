Hentbol Süper Lig'de 9. Haftanın Programı Açıklandı
Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler Hentbol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarının programını duyurdu. Yarından itibaren başlayacak olan maçların zamanları ve takımları belirlendi.
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
13.00 Rize Belediyespor-Depsaş Enerji As (Pazar Mehmet Akif Pirim)
16.00 Spor Toto-Güneysuspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
16.00 Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (R. Şahin Köktürk)
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
19.00 İstanbul Gençlikspor-Giresunspor (Haldun Alagaş)
20 Ekim Pazartesi:
16.00 Ankara Hentbol-Beşiktaş (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor