Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Adventure Erkekler Süper Lig play-off ve play-out etaplarının 6. haftasında 4 maç yapıldı. Play-off'ta Altınpost Giresunspor, Nilüfer Belediyespor'a 30-36 yenildi. Diğer sonuçlar: İstanbul Gençlik 24-27 Spor Toto, Beykoz Belediyespor 41-36 Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor 28-29 Mihalıççık Belediyespor. Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş maçı yarın saat 16.00'da oynanacak.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Play-off
Altınpost Giresunspor-Nilüfer Belediyespor: 30-36
İstanbul Gençlik- Spor Toto: 24-27
Play-out
Beykoz Belediyespor- Rize Belediyespor: 41-36
Köyceğiz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor: 28-29
Ligde play-off etabında kalan Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Beşiktaş maçı ise yarın saat 16.00'da oynanacak.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu