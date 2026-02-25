Haberler

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 2. hafta mücadelesinde MC Sistem Yurdum, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 33-32 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 2. hafta maçında MC Sistem Yurdum, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 33-32 yendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'ndeki maçın ilk yarısı, MC Sistem Yurdum'un 20-15 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devre daha etkili oynayan ev sahibi Yenimahalle Belediyespor karşısında geriye düşmesine rağmen son bölümde bulduğu gollerle karşılaşmayı 33-32 kazanan MC Sistem Yurdum, puanını 8'e yükseltti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak

Yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bize transfer olacak
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata

Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı