Hentbol Kadınlar Süper Lig'de MC Sistem Yozgat GSK, Göztepe'yi 35-29 yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de MC Sistem Yozgat GSK, Göztepe'yi 35-29 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında MC Sistem Yozgat GSK, deplasmanda Göztepe'yi 35-29 yendi. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 20-11 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında MC Sistem Yozgat GSK, deplasmanda Göztepe'yi 35-29 yendi.
Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 20-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren MC Sistem Yozgat GSK, sahadan 35-29 galip ayrıldı.
Kaynak: AA