Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları tamamlandı
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı. MC Sistem Yurdum, Armada Praxis Yalıkavak'a 28-37, Yenimahalle Belediyespor ise Göztepe'ye 35-32 yenildi. Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 31-27, Bursa Büyükşehir Belediyespor da Odunpazarı'nı 30-20 mağlup etti.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
MC Sistem Yurdum-Armada Praxis Yalıkavak: 28-37
Yenimahalle Belediyespor-Göztepe: 35-32
Üsküdar Belediyespor- Ortahisar Belediyespor: 31-27
Bursa Büyükşehir Belediyespor- Odunpazarı : 30-20
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor