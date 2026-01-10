Haberler

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları tamamlandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı. MC Sistem Yurdum, Armada Praxis Yalıkavak'a 28-37, Yenimahalle Belediyespor ise Göztepe'ye 35-32 yenildi. Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 31-27, Bursa Büyükşehir Belediyespor da Odunpazarı'nı 30-20 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta maçları oynandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

MC Sistem Yurdum-Armada Praxis Yalıkavak: 28-37

Yenimahalle Belediyespor-Göztepe: 35-32

Üsküdar Belediyespor- Ortahisar Belediyespor: 31-27

Bursa Büyükşehir Belediyespor- Odunpazarı : 30-20

