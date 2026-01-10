Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları tamamlandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta maçları oynandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

MC Sistem Yurdum-Armada Praxis Yalıkavak: 28-37

Yenimahalle Belediyespor-Göztepe: 35-32

Üsküdar Belediyespor- Ortahisar Belediyespor: 31-27

Bursa Büyükşehir Belediyespor- Odunpazarı : 30-20