Hentbol: Toplu sonuç
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında 3 maç gerçekleştirildi. Ortahisar Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 24-31, Göztepe, Üsküdar Belediyespor'a 25-34, ve Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'a 43-19 mağlup oldu.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasına 3 maçla devam edildi.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Ortahisar Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor : 24-31
Göztepe- Üsküdar Belediyespor: 25-34
Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor: 43-19
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor