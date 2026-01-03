Haberler

Hentbol: Toplu sonuç

Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında 3 maç gerçekleştirildi. Ortahisar Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 24-31, Göztepe, Üsküdar Belediyespor'a 25-34, ve Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'a 43-19 mağlup oldu.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasına 3 maçla devam edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ortahisar Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor : 24-31

Göztepe- Üsküdar Belediyespor: 25-34

Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor: 43-19

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
