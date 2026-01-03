Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasına 3 maçla devam edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ortahisar Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor : 24-31

Göztepe- Üsküdar Belediyespor: 25-34

Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor: 43-19