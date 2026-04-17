Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off ve play-out etaplarında 8. hafta maçları başlayacak. Türkiye Hentbol Federasyonu, haftanın maç programını açıkladı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın maç programı şöyle:
Play-off
19 Nisan:
14.00 Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Beşirli)
29 Nisan:
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Üçevler)
Play-out
Yarın:
16.00 Odunpazarı-Göztepe (Porsuk)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-MC Sistem Yurdum (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar