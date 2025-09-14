Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-26 Sezonu 2. Hafta Maçları Tamamlandı
Kadınlar Süper Lig'de 2025-26 sezonunun 2. haftasında oynanan üç maçta alınan sonuçlar belirlandı. Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 30-29 yenerken, Armada Praxis Yalıkavak, MC Sistem Yurdum'u 41-29 mağlup etti ve Bursa Büyükşehir Belediyespor, Odunpazarı karşısında 32-21'lik skorla galip geldi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-26 sezonunun 2. haftası 3 maçla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Ortahisar Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 29-30
Armada Praxis Yalıkavak-MC Sistem Yurdum: 41-29
Odunpazarı- Bursa Büyükşehir Belediyespor : 21-32
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor