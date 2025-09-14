Haberler

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-26 Sezonu 2. Hafta Maçları Tamamlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Süper Lig'de 2025-26 sezonunun 2. haftasında oynanan üç maçta alınan sonuçlar belirlandı. Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 30-29 yenerken, Armada Praxis Yalıkavak, MC Sistem Yurdum'u 41-29 mağlup etti ve Bursa Büyükşehir Belediyespor, Odunpazarı karşısında 32-21'lik skorla galip geldi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-26 sezonunun 2. haftası 3 maçla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Ortahisar Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 29-30

Armada Praxis Yalıkavak-MC Sistem Yurdum: 41-29

Odunpazarı- Bursa Büyükşehir Belediyespor : 21-32

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu

Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler! Kapıyı açınca kıyamet kopmuş

Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.