Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de yarın play-off ve play-out etaplarına dördüncü hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında 4. haftanın yarınki maç programı şöyle:
Play-off
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Üçevler)
17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
Play-out
16.00 Odunpazarı - Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)
16.00 Göztepe - MC Sistem Yurdum (Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
Bu arada Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu, Bursa Büyükşehir Belediyespor lider tamamladı.
Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.