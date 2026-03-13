Haberler

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de yarın play-off ve play-out etaplarına dördüncü hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında 4. haftanın yarınki maç programı şöyle:

Play-off

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Üçevler)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Play-out

16.00 Odunpazarı - Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)

16.00 Göztepe - MC Sistem Yurdum (Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

Bu arada Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu, Bursa Büyükşehir Belediyespor lider tamamladı.

Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
