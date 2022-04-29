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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 19. haftası yapılan 5 maçla tamamlandı.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 19. haftası yapılan 5 maçla tamamlandı.

Ligde oynanan 5 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:

EGO Spor- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 28-37

Tekirdağspor-Üsküdar Belediyespor: 28-30

Görele Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 27-39

Yalıkavakspor- Anadolu Üniversitesi : 30-19

Araç Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 29-43

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Spor Toto Süper Lig, tekirdağspor, Spor, Haberler

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