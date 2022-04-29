Hentbol: Kadınlar Süper Lig
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 19. haftası yapılan 5 maçla tamamlandı.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 19. haftası yapılan 5 maçla tamamlandı.
Ligde oynanan 5 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:
EGO Spor- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 28-37
Tekirdağspor-Üsküdar Belediyespor: 28-30
Görele Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 27-39
Yalıkavakspor- Anadolu Üniversitesi : 30-19
Araç Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 29-43
AA / Fatih Gazioğlu - Spor