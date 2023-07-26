Hentbol Kadın ve Erkekler Süper Ligi 2023-2024 Sezonu Kura Çekimi Yarın Yapılacak

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Hentbol Kadın ve Erkekler Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Kura çekimi, THF Spor Kompleksi'nde saat 15.00'te başlayacak. Kadın ve erkek takımları arasında yapılacak kura çekimine birçok takım katılacak.