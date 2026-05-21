Haberler

Yeşilay Genç Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş ile Spor Toto karşılaşacak

Yeşilay Genç Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş ile Spor Toto karşılaşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası finalinde Beşiktaş ile Spor Toto karşılaşacak. Yarı finalde Beşiktaş Güneysuspor'u 37-32, Spor Toto ise Nilüfer Belediyespor'u 45-35 yenerek finale yükseldi. Final yarın saat 15.30'da Giresun'da oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun kuruluşunun 50. yılına özel gerçekleştirilen Yeşilay Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası finalinde Beşiktaş ile Spor Toto mücadele edecek.

Giresun'da Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda organize edilen şampiyona yarı final karşılaşmalarıyla devam etti.

Müsabakada Beşiktaş, Güneysuspor'u 37-32, Spor Toto ise Nilüfer Belediyespor'u 45-35 mağlup ederek finale yükseldi.

Şampiyonanın finalinde Beşiktaş ile Spor Toto yarın saat 15.30'da karşılaşacak. Güneysuspor ile Nilüfer Belediyespor ise saat 13.30'da 3'üncülük maçına çıkacak.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
'Mutlak butlan' kararı dünya basınında

Mutlak butlan dünya basınında: Liderlik krizi, erken seçim...
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

Gözaltına alınan ünlüler böyle görüntülendi: Adli Tıp'a sevk edildiler
Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

CHP'den ilk Kılıçdaroğlu hamlesi geldi
'Mutlak butlan' kararı çıkan kurultay davasını açan Lütfü Savaş’tan ilk açıklama

Mutlak butlana giden yolu başlatan isim konuştu