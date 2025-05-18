Hentbol Finali: Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor Yarın Karşı Karşıya

Hentbol Finali: Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor Yarın Karşı Karşıya
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Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor ile Süleyman Seba Spor Salonu'nda karşılaşacak. İlk maçta Beşiktaş, Bursa temsilcisini 33-31 ile mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor, yarın karşı karşıya gelecek.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçında Beşiktaş, Bursa temsilcisini dün oynanan karşılaşmada 33-31 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Final serisinde kalan maçların programı ise şöyle:

Yarın:

17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

25 Mayıs Pazar:

18.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Üçevler Spor Tesisleri)

27 Mayıs Salı (Gerekirse)

18.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Üçevler Spor Tesisleri)

1 Haziran Pazar (Gerekirse)

13.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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