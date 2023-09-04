Hentbol Erkekler Süper Ligi 2. Hafta Maçları Tamamlandı

2023-2024 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi'nin 2. haftası bugün oynanan iki maç ile sona erdi. Beykoz Belediyesi, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyesi'ni 39-32 mağlup ederken, Beşiktaş ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni deplasmanda 32-28'lik skorla yendi. Diğer maçlarda alınan sonuçlar da açıklandı.