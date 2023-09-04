Hentbol Erkekler Süper Ligi 2. Hafta Maçları Tamamlandı
2023-2024 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi'nin 2. haftası bugün oynanan iki maç ile sona erdi. Beykoz Belediyesi, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyesi'ni 39-32 mağlup ederken, Beşiktaş ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni deplasmanda 32-28'lik skorla yendi. Diğer maçlarda alınan sonuçlar da açıklandı.
2023-2024 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi'nin 2. haftası bugün oynanan iki maç ile sona erdi.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlandı. Beykoz Belediyesi, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyesi'ni 39-32 mağlup ederken, Beşiktaş ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni deplasmanda 32-28'lik skorla yendi.
2. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Köyceğiz Belediyesi: 40 - Rize Belediyesi: 32
Bahçelievler Belediyesi: 31 - Spor Toto: 45
Nilüfer Belediyesi: 33 - Trabzon Büyükşehir Belediyesi: 30
İzmir Büyükşehir Belediyesi: 41 - Yunus Emre: 29
Konya Büyükşehir Belediyesi: 32 - Beykoz Belediyesi: 39
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: 28 - Beşiktaş: 32 - İSTANBUL