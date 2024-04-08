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Hentbol Erkekler Süper Lig Maçı Tatil Edildi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konya Büyükşehir Belediyespor- Rize Belediyespor maçı hakem tarafından 57. dakikada tatil edildi.

Konya 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-13 önde kapadı.

Maçın ikinci yarısı ev sahibi ekibin 28-24 üstünlüğüyle devam ederken 54. dakikada Rize Belediyespor sahayı terk etti.

Rize Belediyespor teknik ekibinin itirazları sonucu oyun bir süre durduktan sonra kaldığı yerden devam etti.

Konya Büyükşehir Belediyespor'un 31-24 önde olduğu müsabaka karşılaşmanın 57. dakikasında saha hakemi tarafından tatil edildi.

Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Hentbol Federasyonu verecek.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Konya Spor Rize Spor Güncel Haberler

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