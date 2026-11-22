Hentbol Erkekler Süper Lig'de 11. hafta bugün 4 maçla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftası 4 maçla tamamlandı. Beşiktaş Spor Toto'yu 42-25 yenerken Güneysuspor Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 31-30, İstanbul Gençlikspor Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 31-24, Mihalıççık Belediyespor da Nilüfer Belediyespor'u 26-25 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftası yapılan 4 maçla tamamlandı.
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş- Spor Toto: 42-25
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysuspor: 30-31
İstanbul Gençlikspor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin: 31-24
Nilüfer Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor: 25-26
Kaynak: AA