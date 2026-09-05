Güneysuspor ve Trabzon BB 25-25 Berabere
Hentbol Erkekler Süper Lig 2. haftasında Güneysuspor, evinde Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile 25-25 berabere kaldı. İlk yarıyı 12-11 önde kapatan konuk ekip, ikinci yarıda üstünlüğü koruyamadı ve karşılaşma eşitlikle sonuçlandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında Güneysuspor, sahasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile 25-25 berabere kaldı.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Trabzon Büyükşehir Belediyespor, 12-11 önde tamamladı.
İkinci devrede de çekişmeli geçen müsabakada Güneysuspor ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor, 25-25'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.
Kaynak: AA