Beşiktaş, Spor Toto'yu deplasmanda 36-27 yendi
Hentbol Erkekler Süper Lig 2. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Spor Toto'yu 36-27 mağlup etti. İlk yarıyı 16-14 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci devrede farkı açarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Spor Toto'yu 36-27 mağlup etti.
Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 16-14 önde tamamladı.
İkinci devrede de iyi oyununu sürdüren konuk ekip, farkı açarak mücadeleyi 36-27 kazandı.
Kaynak: AA