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Beşiktaş, Spor Toto'yu deplasmanda 36-27 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig 2. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Spor Toto'yu 36-27 mağlup etti. İlk yarıyı 16-14 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci devrede farkı açarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Spor Toto'yu 36-27 mağlup etti.

Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 16-14 önde tamamladı.

İkinci devrede de iyi oyununu sürdüren konuk ekip, farkı açarak mücadeleyi 36-27 kazandı.

Kaynak: AA
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