Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza

İşte Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun cezası
Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

Özgür Özel'e bir rakip daha çıktı
İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı

İsrail'in vahşi infazının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı

Bahar beklenirken yağış geliyor! Valilikten İstanbul için uyarı

Hentbol Süper Lig'de Normal Sezon İkido Maçla Sona Erdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Lig, normal sezonun son haftasında Rize Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile DEPSAŞ Enerji As takımları arasında iki önemli maça ev sahipliği yaptı. Rize Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'a 27-38, İzmir Büyükşehir Belediyespor ise DEPSAŞ Enerji As'a 28-38'lik skorlarla mağlup oldu. Bu sonuçlarla ligdeki mücadele devam etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftasına 2 maçla devam edildi.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 27-38

İzmir Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As: 28-38

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.