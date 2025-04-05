Hentbol Süper Lig'de Normal Sezon İkido Maçla Sona Erdi
Hentbol Erkekler Süper Lig, normal sezonun son haftasında Rize Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile DEPSAŞ Enerji As takımları arasında iki önemli maça ev sahipliği yaptı. Rize Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'a 27-38, İzmir Büyükşehir Belediyespor ise DEPSAŞ Enerji As'a 28-38'lik skorlarla mağlup oldu. Bu sonuçlarla ligdeki mücadele devam etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftasına 2 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 27-38
İzmir Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As: 28-38