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Hentbol: Erkekler Süper Lig

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in beşinci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 33-30 yendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in beşinci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 33-30 yendi.

Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım, 17-14 önde kapadı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 33-30 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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