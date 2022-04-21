Hentbol: Erkekler 1. Ligi
AA - Ercan Doğan - Spor
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Hentbol Erkekler 1. Ligi Final Grubu'nun ilk gün maçları oynandı.
ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler 1. Ligi Final Grubu'nun ilk gün maçları oynandı.
Tokat'taki Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Seyhan Belediyespor- Zeytinburnu Irmak: 23-27
1955 Batman Belediyespor-Karabük Yenişehir: 37-39
Ordu Gençlerbirliği-Ümraniye Belediyespor: 29-32
Mihalıççık-Bahçelievler Belediyespor: 36-29
Final grubunu ilk üç sırada bitiren takımlar, Erkekler Süper Ligi'ne yükselecek.
AA / Ercan Doğan - Spor