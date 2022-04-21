Hentbol: Erkekler 1. Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hentbol: Erkekler 1. Ligi

AA - Ercan Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Hentbol: Erkekler 1. Ligi

Hentbol Erkekler 1. Ligi Final Grubu'nun ilk gün maçları oynandı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler 1. Ligi Final Grubu'nun ilk gün maçları oynandı.

Tokat'taki Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Seyhan Belediyespor- Zeytinburnu Irmak: 23-27

1955 Batman Belediyespor-Karabük Yenişehir: 37-39

Ordu Gençlerbirliği-Ümraniye Belediyespor: 29-32

Mihalıççık-Bahçelievler Belediyespor: 36-29

Final grubunu ilk üç sırada bitiren takımlar, Erkekler Süper Ligi'ne yükselecek.

AA / Ercan Doğan - Spor

Batman Belediyespor, Seyhan Belediyespor, Zeytinburnu, Hentbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title