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Hentbol: Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası

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- Sırbistan: 34 - Türkiye: 25

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'a 34-25 yenildi.

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, 20 yıl sonra katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi Sırbistan ile karşılaştı.

Başkent Belgrad'daki maçın ilk yarısını 15-7 geride tamamlayan milli takım, sahadan 34-25 mağlup ayrıldı.

Milliler, organizasyondaki ikinci karşılaşmasını yarın TSİ 15.30'da İtalya ile yapacak.

Kaynak: AA
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