Hentbol: Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası
- Sırbistan: 34 - Türkiye: 25
Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'a 34-25 yenildi.
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, 20 yıl sonra katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi Sırbistan ile karşılaştı.
Başkent Belgrad'daki maçın ilk yarısını 15-7 geride tamamlayan milli takım, sahadan 34-25 mağlup ayrıldı.
Milliler, organizasyondaki ikinci karşılaşmasını yarın TSİ 15.30'da İtalya ile yapacak.
Kaynak: AA