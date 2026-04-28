Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
- Mihalıççık Belediyespor: 27 - Rize Belediyespor: 39
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı 9. hafta maçında Rize Belediyespor, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 39-27 yendi.
Öne alınan 9. hafta karşılaşmasında Mihalıççık Belediyespor, küme düşmesi kesinleşen Rize Belediyespor'u ağırladı.
Eskişehir'deki Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 23-12 önde geçen Rize ekibi, sahadan da galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer