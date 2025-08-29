Hemen takipten çıktı! Merve Terim'den bomba Kerem Aktürkoğlu paylaşımı
Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Kerem'in, Fatih Terim ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından kaldırmasının ardından Merve Terim, "Bu gözden kaçmış olabilir mi?" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi. Aktürkoğlu, bu paylaşımın ardından Merve Terim'i sosyal medya hesabından takipten çıkardı.
"BU GÖZDEN KAÇMIŞ OLABİLİR Mİ?"
İşte o paylaşım;