Hemen takipten çıktı! Merve Terim'den bomba Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Kerem'in, Fatih Terim ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından kaldırmasının ardından Merve Terim, "Bu gözden kaçmış olabilir mi?" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi. Aktürkoğlu, bu paylaşımın ardından Merve Terim'i sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

Süper Lig devi Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra Galatasaray zamanından Fatih Terim ile olan fotoğrafını kaldıran Kerem Aktürkoğlu'na tepki geldi.

"BU GÖZDEN KAÇMIŞ OLABİLİR Mİ?"

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Kerem Aktürkoğlu'nun babasıyla olan fotoğrafını silmediğini paylaşarak "Bu gözden kaçmış olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu, bu paylaşım sonrası Merve Terim'i takipten çıkardı.

İşte o paylaşım;

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
