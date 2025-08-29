Hemen takipten çıktı! Merve Terim'den bomba Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

Süper Lig devi Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra Galatasaray zamanından Fatih Terim ile olan fotoğrafını kaldıran Kerem Aktürkoğlu'na tepki geldi.

"BU GÖZDEN KAÇMIŞ OLABİLİR Mİ?"

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Kerem Aktürkoğlu'nun babasıyla olan fotoğrafını silmediğini paylaşarak "Bu gözden kaçmış olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu, bu paylaşım sonrası Merve Terim'i takipten çıkardı.

İşte o paylaşım;