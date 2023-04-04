Hem suçlu hem güçlü! Oruç tutan futbolcuyu kadro dışı bırakan Nantes hocasına Demba Ba'dan alkışlık cevap

Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'ın hocası Antonine Kombouare, Reims maçının oynandığı gün oruç tutmamasını istediği futbolcu Jaouen Hadjman'ın bunu reddetmesi üzerine kadro dışı bıraktığını açıkladı. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Demba Ba, bu kararı sosyal medya hesabından eleştirdi.

Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare'nin maç günü oruç tutan futbolcu Jaouen Hadjam'ı kadro dışı bırakması ve yaptığı açıklamalar tepki çekti.

HERKES ŞAŞIRDI

3-0 kaybedilen Reims maçında Hadjam'ın yer almaması herkesi şaşıttı. Teknik Direktör Antoine Kombouare, Jaouen Hadjam'dan maç günü oruç tutmamasını istediğini ancak oyuncunun bu talebi reddetmesi üzerine kadro dışı bıraktığını açıkladı.

MAÇ GÜNÜ OLMASIN

Tecrübeli antrenör, "Hafta boyunca oruç tutan oyuncularla ilgili bir sıkıntı yok, gerekirse desteklerim. Kolay değil ama maç günü oruç tutulmamalı" ifadelerini kullandı."

DEMBA BA: BU BİR SEÇENEK DEĞİL

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Demba Ba, bu kararı sosyal medya hesabından eleştirdi. Ba, "Ramazan ayı orucunun davranışsal olduğunu düşünen insanları görmek beni şaşırtıyor. Bir insanın kimliğinden bahsediyoruz. Birinden kimliğini oluşturan bir şeyi kenara bırakmasını istemek iyi bir şey midir?" sözlerini sarf etti.