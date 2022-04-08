Hem Roma'yı hem bizi yaktın Mourinho! Avrupa Ligi'nde temsilcimiz olmayacak
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Jose Mourinho'nun takımı Roma, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu, Türkiye ülke puanı sıralamasında 20. sıraya geriledi. Avrupa'da yarışan takımımız kalmadığı için sıralamadaki yerimizi değiştiremeyeceğiz. 2023-24 sezonundan itibaren Avrupa Ligi'nde temsilcimiz olmayacak.
2023-24 sezonunda eleme turları itibarıyla Avrupa Ligi'nde temsilcimiz olmayacak. Dün akşam oynanan UEFA Konferans Ligi'nde Roma'nın Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olmasının ardından, 20. sıradaki yerimiz kesinleşti. Norveç 27.250 puanla 17. sıraya yerleşti, Türkiye 27.100 puanla 20. sırada kaldı.
AVRUPA LİGİ DE DEĞİL
Önümüzdeki sezon Süper Lig'i ikinci tamamlayacak olan takım Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'ne gitmeyecek. Konferans Ligi'ne katılacak. Şampiyon takım ise Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalmayacak, ön eleme oynayacak.
SONRASI YİNE KABUS
2023-24 sezonunda Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu'na katılacak. Süper Lig'in 2.'si, 3.'sü ve Türkiye Kupası şampiyonu, Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'na kalacak.