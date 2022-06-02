Helal olsun sana Arda Güler! Dünya devlerinin takip ettiği listede 1 numaraya oturdu - Haberler

Helal olsun sana Arda Güler! Dünya devlerinin takip ettiği listede 1 numaraya oturdu
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler bu sezon gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı. Piyasa değerini 1 yılda 60 katına çıkaran 17 yaşındaki futbolcu, kendi yaş grubunda 6 milyon euro ile en değerli futbolcu oldu. Dünyanın dev takımlarının takip ettiği listede zirveye oturan Arda için sarı-lacivertlilerin kapısı önümüzdeki günlerde çalınacak gibi duruyor.
Teknik Direktör Vitor Pereira döneminde A Takım'a yükselen, ardından İsmail Kartal ile istikrarlı bir form grafiği yakalayan Fenerbahçeli Arda Güler, kendi yaş grubunun en pahalı futbolcusu oldu.
PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
2005 doğumlu Arda Güler, 100 bin euro olan piyasa değerini bu sezon gösterdiği performansla 6 milyon euroya çıkardı. Genç yıldızı, 4 milyon euroluk değerleriyle Noah Mbamba ve Roger Fernandes takip ediyor.
FENERBAHÇE İLE 2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıkan Arda Güler, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. 17 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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