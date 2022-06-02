Helal olsun sana Arda Güler! Dünya devlerinin takip ettiği listede 1 numaraya oturdu - Haberler

Teknik Direktör Vitor Pereira döneminde A Takım'a yükselen, ardından İsmail Kartal ile istikrarlı bir form grafiği yakalayan Fenerbahçeli Arda Güler, kendi yaş grubunun en pahalı futbolcusu oldu.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

2005 doğumlu Arda Güler, 100 bin euro olan piyasa değerini bu sezon gösterdiği performansla 6 milyon euroya çıkardı. Genç yıldızı, 4 milyon euroluk değerleriyle Noah Mbamba ve Roger Fernandes takip ediyor.

FENERBAHÇE İLE 2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıkan Arda Güler, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. 17 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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