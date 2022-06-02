Helal olsun sana Arda Güler! Dünya devlerinin takip ettiği listede 1 numaraya oturdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Helal olsun sana Arda Güler! Dünya devlerinin takip ettiği listede 1 numaraya oturdu

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler bu sezon gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı. Piyasa değerini 1 yılda 60 katına çıkaran 17 yaşındaki futbolcu, kendi yaş grubunda 6 milyon euro ile en değerli futbolcu oldu. Dünyanın dev takımlarının takip ettiği listede zirveye oturan Arda için sarı-lacivertlilerin kapısı önümüzdeki günlerde çalınacak gibi duruyor.

Teknik Direktör Vitor Pereira döneminde A Takım'a yükselen, ardından İsmail Kartal ile istikrarlı bir form grafiği yakalayan Fenerbahçeli Arda Güler, kendi yaş grubunun en pahalı futbolcusu oldu.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

2005 doğumlu Arda Güler, 100 bin euro olan piyasa değerini bu sezon gösterdiği performansla 6 milyon euroya çıkardı. Genç yıldızı, 4 milyon euroluk değerleriyle Noah Mbamba ve Roger Fernandes takip ediyor.

Helal olsun sana Arda Güler! Dünya devlerinin takip ettiği listede 1 numaraya oturdu

FENERBAHÇE İLE 2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıkan Arda Güler, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. 17 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Arda Güler Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

mahmut kemal :

100 milyondan az etmez bu çocuk şiir gibi top oynuyor.

Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title