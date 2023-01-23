Helal olsun Arda! Yaptığı hareketle taraftarın gönlünü bir kez daha fethetti

Fenerbahçe'nin Ünraniyrspor'u deplasmanda 2-1mağlup ettiği mücadeleye Arda Güler damgasını vurdu. Maçın başlamadan önce tribünde minik hayranını gören Arda, koşarak yanına gittiği minik hayranına sarıldı. Duygu dolu anşların yaşandığı görüntüler sosyal medyada oldukça beğeni ve yorum aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe Ümraniyespor deplasmanına konuk oldu. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler puanını 41 yaparak zirve takibini sürdürdü.

ARDA GÜLER OYNAMADI

Geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk 11 de başlayan ve 65 dakika oyunda kalan Arda Güler'in bu karşılaşmada yedek kaldı. Mücadelede oynaması beklenen genç yıldız forma şansı bulamadı.

MİNİK HAYRANINA SARILDI

Mücadelenin başlamasına sayılı dakikalar kala tribünde çocuk bir hayranını fark eden ve koşarak küçük taraftara sarılan Arda sosyal medyada gündem oldu. Kendisine sarıldığı için ağlayan minik taraftara sarılarak onu teselli etti.