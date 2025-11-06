Haberler

Heitinga kovuldu mu, Ajax teknik direktörü John Heitinga'ya kovuldu mu?
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 3-0 yenilen Ajax, teknik direktör John Heitinga hakkında flaş bir karar aldı. Peki, Heitinga görevden alındı mı? Ajax teknik direktörü John Heitinga kovuldu mu?

Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0'lık net bir skorla geçti. Turnuvada oynadığı 4 maçta da puan alamayan Hollanda ekibinde bu mağlubiyetin ardından sıcak gelişmeler yaşandı. Peki, John Heitinga ile yollar ayrıldı mı, Ajax teknik direktörü görevine son mu verdi?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY FARKI

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Turnuvada oynadığı 4 maçta da puan alamayan Hollanda ekibinde bu yenilginin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

HEITINGA İLE YOLLAR AYRILDI

Hollanda devi Ajax, 41 yaşındaki teknik direktör John Heitinga ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ajax, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olan John Heitinga'nın sözleşmesini askıya alarak feshetmiştir. Yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başında geçici olarak Fred Grim görev yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AJAX'TA HEITINGA DÖNEMİ

Bu sezon Ajax'ın başında 15 resmi karşılaşmaya çıkan Heitinga, bu maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Hollandalı çalıştırıcı, takımın başında 1.33 puan ortalaması yakalayarak görevini tamamladı.

Osman DEMİR
