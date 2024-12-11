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Heidenheim, RAMS Başakşehir Maçı Öncesi Son Antrenmanı Gerçekleştirdi

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UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Alman temsilcisi Heidenheim, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman yaptı. Maç, yarın saat 20.45'te başlayacak.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Alman temsilcisi Heidenheim, son çalışmasını yaptı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Frank Schmidt yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıldı. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.

RAMS Başakşehir ile Heidenheim arasındaki müsabaka yarın saat 20.45'te başlayacak.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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