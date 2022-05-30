Hedef Dünya Kupası! A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu - Haberler

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Hedef Dünya Kupası! A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Haberler.com - Spor
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12 Dev Adam'ın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu.

12 Dev Adam, 3 Temmuz Pazar günü Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

TAKIM 1 HAZİRAN'DA TOPLANIYOR

A Milli Basketbol Takımında sezonu bitiren oyuncular 1 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.

A Milli Basketbol Takımı'nın idari, teknik ve aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

  • Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Yiğitcan Saybir, Erten Gazi, Akif Egemen Güven (Anadolu Efes)
  • Kartal Özmızrak, Erkan Yılmaz (Bahçeşehir Koleji)
  • Furkan Haltalı,Egehan Arna (Beşiktaş JK Icrypex)
  • Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)
  • Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen,Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko)
  • Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor)
  • Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Nef)
  • Berkan Durmaz (Pınar Karşıyaka)
  • Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu,Yiğit Arslan (TOFAŞ)
  • Berk Demir (Türk Telekom)
  • Cedi Osman (Cleveland Cavaliers)
  • Sertaç Şanlı (FC Barcelona)
  • Alperen Şengün (Houston Rockets)
  • Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat)
  • Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers)
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