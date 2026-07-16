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Minik Futbolculardan 15 Temmuz Anısına Dostluk Maçı

Minik Futbolculardan 15 Temmuz Anısına Dostluk Maçı
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Bilecik'te minik futbolcular 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle şehit ve gazilerin anısına sahaya çıktı.

Bilecik'te minik futbolcular 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle şehit ve gazilerin anısına sahaya çıktı.

1299 Bilecikspor Kulübü U11 ile U12 takımlarından oluşan takım, Vezirhanspor ile bir hazırlık maçı oynadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle Vezirhan Belde Stadı'nda ki maç iki takım sahada kıyasıya ter döktü. Dostluğun kazandığı maç sonrası iki takımın minik futbolcuları birbirlerini tebrik etmeyi unutmadı. Stat çıkışında birlikte oturan iki takımın futbolcukların dostlukları görülmeye değerdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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