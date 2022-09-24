Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazırlık maçı: Y. Kayserispor: 0 - Giresunspor: 0

Spor Haberleri

- Hazırlık maçı: Y. Kayserispor: 0 - Giresunspor: 0 Spor Toto Süper Lig takımlarından Y. Kayserispor ile Giresunspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

- Hazırlık maçı: Y. Kayserispor : 0 - Giresunspor : 0

KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig takımlarından Y. Kayserispor ile Giresunspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 90 dakika golsüz berabere tamamlandı.

Kayserispor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan yedek ağırlıklı kadro ile sahaya çıktı. Kayserispor; Bilal, Campanharo, Uzodimma, Kolovetsios, Carole, Ackah, Kemen, Bertolacci, Hayrullah, Gökhan, Gavranovic 11'i ile çıkarken; genç oyuncularla sahaya çıkan Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise; Ferhat, Talha, Sergen, Kadir, Farukcan, Senghor, Görkem, Rahmetullah, Kuwas, Doğan Can, Oğulcan ilk 11'i ile mücadele etti.

Çekişmeli geçen karşılaşma, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yüksel Yıkılmaz - Spor

Giresunspor Kayserispor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title