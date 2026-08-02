Hazırlık maçı: Galatasaray: 3 - Rennes: 3 (Maç sonucu)

Galatasaray evinde oynadığı hazırlık maçında Fransız temsilcisi Rennes ile 3-2 berabere kaldı.

Yeni sezon çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, bu dönemin 4. hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Mücahit Adem Çelebi yaptı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Ismail Jakobs, Yusuf Sivaslıoğlu, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Berat Luş ve Ada Yüzgeç bekledi.

Aslan'da ikinci yarı oyuna Barış Alper, Jakobs, Kazımcan, İlkay, Arda, Nhaga, Yusuf Sivaslıoğlu, Ada Yüzgeç ve Berat Luş dahil oldu.

Frankowski ile Ugochukwu, eski takımlarına karşı oynadı

Galatasaray'ın yeni transferi Lesley Ugochukwu ile Rennes'de forma giyen Przemyslaw Frankowski, bu maçla birlikte eski takımlarına rakip oldu. Frankowski, 2024-2025 sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılılarda oynarken, Ugochukwu ise altyapısından yetiştiği Fransız ekibinden 2023 yılında Chelsea'ye gitti. İki futbolcu da mücadelede 11'de yer aldı.

Öte yandan Rennes'de, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski de 11'de başladı.

Yönetime transfer tepkisi

Galatasaraylı taraftarlar, transferlerin yapılmamasıyla ilgili yönetime tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, 'Dursun Özbek transferler nerede?', 'Sabrımız taşıyor, transfer nerede?' tezahüratlarında bulunarak transferlerin bir an önce yapılması için çağrıda bulundu.

Goller Osimhen, Sara ve Barış Alper'den

Galatasaray, ilk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmadan son dakikalarda penaltıdan attığı golle 3-3 berabere ayrıldı. Sarı-kırmızılıların gollerini 18. dakikada Victor Osimhen, 49. dakikada Gabriel Sara ve 90+4. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz kaydetti. Rennes'de ise Esteban Lepaul hat-trick yaparken, 27, 58 ve 61. (Penaltı) dakikalarda fileleri havalandırdı.

4. hazırlık maçında ilk beraberlik

Rennes mücadelesiyle bu sezonki 4. hazırlık maçını oynayan Galatasaray, ilk kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor'u 5-1 mağlup ederken, Avusturya kampında İtalyan ekibi Monza'ya 2-0, bir diğer İtalyan takımı Venezia'ya da 3-0'lık skorla kaybetti.

Galatasaray, 8 Ağustos Cumartesi günü evinde İspanyol temsilcisi Villarreal ile son hazırlık maçını oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı