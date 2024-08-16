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Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Ali Koç'u ziyaret etti

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti ve Lefter Küçükandonyadis anısına basılan hatıra paralarını takdim etti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Abdullah Yasir Şahin, kulüp binasında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Ali Koç'a, Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane isimlerinden "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis anısına Darphane Genel Müdürlüğü tarafından bir futbolcu için ilk kez basılan ve 925 gram gümüşten üretilen renkli 3 bin adet hatıra parasından 1907'ncisini takdim etti. Başkan Ali Koç da Abdullah Yasir Şahin'e isminin yazılı olduğu Fenerbahçe formasını hediye etti.

Daha sonra ise Ali Koç ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ziyaretin sonunda açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, "Öncelikle önemli bir misafirimiz var. Sağ olsun Yasir Bey bizi ziyaret etti ve Lefter Küçükandonyadis anısına 3 bin adet basılacak hatıra paranın 1907 numaralısını bizlere takdim etti. Öncelikle şahsım ve camiam adına çok teşekkür ediyorum. Bu hatıra paralar farklı bir alan, müthiş koleksiyonerleri var. Bu tip şeyler çıktığı an hemen tükeniyor, bilenler de gayet iyi bilir. Darphanemizin de son yıllarda yaptığı çok enteresan temalı hatıra paralar var: 100'üncü yıl olsun, kulüp şampiyonlukları olsun, sporcular, siyasi liderler olsun… Ben bir nebze de olsun kendime kızdım, bu konuda yeterince bilgim olmadığı için. Sağ olsun Yasir Bey anlattı. Web sitesini ziyaret edip satışta olan bütün ürünleri de gördük. Bir de görmem gereken bir sergiyi görmemişim, en kısa zamanda Darphanemizi ziyaret edip çok değerli sergileri göreceğiz. Yasir Bey, hem ziyaretiniz için hem de böyle paha biçilmez bir hediyeyi bizlere takdim ettiğiniz için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah her daim sizin ve Darphanemizin yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ise, "Böyle köklü bir kulübün başkanı ile birlikte olmaktan, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Lefter adına basına bu para, bugüne kadar basılan ilk futbolcu hatıra parasıdır. Bizim için çok anlamlıdır. Böyle bir işe imza atmış olmak da benim için ayrı bir gurur meselesidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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