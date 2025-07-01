Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

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Kırklareli'nde düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 40 ilden 400 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda 27 Haziran'da başlayan organizasyonda, 40 ilden 400 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, konuşmasında, şampiyonada dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Muaythai branşında Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Babuşcu, sporculara katılacakları Balkan ve dünya şampiyonalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Spor
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